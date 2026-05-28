28日午前、戸沢村の山の中で60代の男性が意識を失い倒れたと消防に通報がありました。男性は、心肺停止の状態で山形県の消防防災ヘリコプターで病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。消防によりますと、28日午前9時すぎ、戸沢村古口の三ツ沢橋から西に4キロほど離れた山の中で67歳の男性が意識を失い倒れたと真室川町の会社を通して消防に通報がありました。消防が駆けつけた時、男性は心肺停止の状態で、