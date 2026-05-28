３月３１日に自宅で転倒し、左鎖骨・肋骨（ろっこつ）の骨折に伴う左肺気胸のため入院し、ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」を休演していた小堺一機が６月５日に開幕する大阪フェスティバルホール公演から復帰すると２８日、東宝が発表した。小堺の復帰は、この日の福岡・博多座公演千秋楽のカーテンコールで、ウィリー・ウォンカ役の堂本光一が発表した。小堺の休演にともない、ジョーじいちゃん役は聖司朗（せい