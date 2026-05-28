◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―楽天（２８日・バンテリンドーム）楽天の三木谷浩史オーナー（６１）が２８日、中日戦が行われるバンテリンドームを訪れ、練習前にナインらを激励した。ベンチ前で首脳陣、選手、スタッフらに熱く言葉を送った。現在、チームは借金９で最下位と苦しむ。交流戦でも２連敗中と苦戦している。取材対応した石井一久ＧＭは「こういうチーム状況なので、本当に下を向いてる場合じゃない。足