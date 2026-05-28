中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月28日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は28日の記者会見で、日本の参議院でこのほど、第2次世界大戦後初となる国家レベルの情報統合体制構築を目的とした「国家情報会議」と「国家情報局」の設置法案が可決されたとの報道に関し、動向を懸念していると述べ、日本の為政者は歴史の教訓をくみ取り、慎重に行動すべきだと強調した。毛氏は次のように述べた。中国側は