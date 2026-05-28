アマチュアボクシングで７冠を達成した中山聖也（１９）が２８日、大橋ジムに所属しプロ転向することを発表した。６月１０日に東京・後楽園ホールで行われる大橋ジム主催興行「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５７」で公開プロテスト（Ｂ級）を受験し、８月の同ジム主催興行でフライ級でプロデビューする予定。横浜市の同ジムで会見した中山は、世界５階級制覇を目標に掲げた。もともとは２８年ロサンゼルス