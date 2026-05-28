SNSでも話題になったシール交換やシール帳づくり。ブームのおかげで種類が増えた今こそ、本当のシール好きの本領発揮。好きなシールを集めて、並べて、眺める楽しさはやっぱり特別だ。昔のように友達と交換して楽しむのはもちろん、今は「好き」を集めて残しておけるアルバムや、“見せる収納”として楽しむ人も多い。自分だけの小さなコレクションが完成させよう。【写真】シール交換やシール帳づくりはまだまだ楽しい■シール