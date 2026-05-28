◇全仏オープン第5日女子シングルス2回戦（2026年5月28日パリ・ローランギャロス）テニスの4大大会第2戦、全仏オープンが28日、パリのローランギャロスで行われ、女子シングルス2回戦で元世界ランキング1位の大坂なおみ（28＝フリー）が世界72位で、24年パリ五輪銀メダルのドナ・ベキッチ（29＝クロアチア）と対戦。1回戦に続き、ド派手なウエアで観客を盛り上げた。ゴールドのジップアップのトップスにスコートを合わせ