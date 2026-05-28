「左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸」で休養中の俳優の小堺一機（70）が28日、ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」の6月5日大阪公演初日から復帰することが発表された。東宝が文書で発表した。リリースでは、「3月ウェスタ川越大ホールでのオープニング公演後の、4月日生劇場公演および5月博多座公演について、怪我のため休演していた、チャーリーの祖父・ジョーじいちゃん役の小堺一機さんが、6月5日に開幕する大