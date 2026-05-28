決算記者会見で説明する日産自動車のイバン・エスピノーサ社長＝13日、横浜市日産自動車は28日、イバン・エスピノーサ社長ら執行役5人の2025年度の報酬が計13億8600万円だったと公表した。国内外の従業員2万人の削減を柱とした経営再建策を進めていることを理由に、エスピノーサ社長が業績連動分の半額を自主返上した。株主総会の招集通知で開示した。個別の報酬額は明らかにしていない。日産の26年3月期の連結純損益は、世界