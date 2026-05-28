記者会見で撮影に応じる（左から）JX金属の林陽一社長、三菱マテリアルの田中徹也社長、三井金属の池信省爾社長＝28日午後、東京都内JX金属、三菱マテリアル、三井金属、丸紅の4社は28日、銅の原料調達と製品販売事業を統合すると発表した。銅事業は中国などとの競争激化によって採算が悪化しており、ライバル社が手を組んで調達力を高め、コスト削減を図る。三菱マテリアルを除く3社はすでに事業統合して共同出資会社のパンパ