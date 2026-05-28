進んでお手伝いしようとした太郎くんを、お父さんが「男のやることじゃない」と止めてしまうんです…。善意でやろうとしていた子どもを脅すように叱るのは、さすがにちょっとやりすぎじゃないでしょうか。真美さんも心の中で相当モヤモヤしていそうですよね。夫のこの価値観、実はある人物の影響が大きく関係していて…続きが気になる展開になっていきますよ。>>【まんが】家事は女がするもの教の夫(ウーマンエキサイト編集部)