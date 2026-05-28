おととし12月、千葉県柏市の住宅で起きた強盗傷害事件について、これまでに男女2人が逮捕されていますが、警察はきょう新たに25歳の男を逮捕しました。強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳の橋口七海容疑者（25）です。橋口容疑者は共謀のうえ、おととし12月22日の未明に柏市の住宅に押し入り、住人の男性（当時66）の顔を殴るなどの暴行を加えてけがをさせたうえ、現金およそ5万円を奪った疑いがもたれています。