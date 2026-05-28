◇MLB ドジャース4-1ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がこの日、投手兼1番DHで先発出場し、投打で活躍した大谷翔平選手のすごみについて言及しました。まずロバーツ監督は、大谷選手がこの日、6回無安打ながらも5四死球を出すなどベストな状態ではなかったと明かします。そして「速球の制球力が欠けていて、四球があったり悪いカウントに追い込まれたりしました。ストレスがかかる