日銀が２８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円４６～４８銭と前日に比べ１１銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円１７～２１銭と同３２銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６１２～１３ドルと同０．００２８ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS