ベストブライダルが神奈川県横浜市にて運営する結婚式場「アートグレイス ポートサイドヴィラ」では6月16日〜9月13日、館内の「リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA」にて、「ベイサイド・サマー・アフタヌーンティー withハーゲンダッツ」を販売します。■スイーツは夏が旬のフルーツ×ハーゲンダッツ アイスクリームによる7種類同プランでは、夏が旬のフルーツである桃やメロン、マンゴー、ドラゴンフルーツ、