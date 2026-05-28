JR東日本によりますと、29日の午前9時ごろから午後3時ごろまでの間、仙山線の仙台～山形間で遅れや運休が発生する場合があるということです。 なお、以下の列車は運休となります。 【下り】仙台（11：52発）ー山形（13：31着） 【上り】山形（13：49発）ー仙台（15：10着）