デンマーク２部のオールボーBKは５月28日、ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）と４年契約を締結したことを発表した。クラブによれば、ンワディケは２月に10日間、オールボーを練習訪問し、「その際にコーチ陣とスポーツディレクターのジョン・モラーに良い印象を与えたため、その後の数か月間も連絡を取り続けていた」という。「彼は優れたフィジカルと高い運動能力を持つ９番タイプの選手で、来シーズン中には我