いまや全国に450店舗を超える一大中華チェーンとなった「日高屋」だが、その道のりは波瀾万丈だった。創業者の神田正氏は、最初の挑戦で店の閉店に直面し、一文なしで無職になるという挫折も経験する。しかし、その失敗から得た教訓が、後の成功につながっていく。ライバル店が閉まる深夜こそ稼ぎ時――常識の逆をいく発想で繁盛店を作った、日高屋創業者の経営術とは？※本稿は、株式会社ハイデイ日高代表取締役会長の神田 正『日