FIFAワールドカップ2026を戦う日本代表に選出された日本代表FW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）は、前回大会から今大会までの約3年半で、自らの力で立場を大きく変えた選手の一人だろう。FIFAワールドカップカタール2022について、上田は「悔しがる権利もないような感覚でした」と本音を明かす。当時、上田は2022年夏に鹿島アントラーズからベルギーのサークル・ブルッヘに移籍し、所属クラブでは出場機会を得ている状