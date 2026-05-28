女子プロサッカーリーグ『WEリーグ』のINAC神戸レオネッサに所属するMF成宮唯の“ドレスアップ姿”が脚光を浴びている。５月26日に都内で開催された年間表彰式『WEリーグアウォーズ』では、2025-26シーズンの各賞受賞者が発表され、成宮が初の最優秀選手賞（MVP）に輝いた。表彰式に登場した成宮は、白黒２トーンの煌びやかなドレス姿を披露。首元には大ぶりのアクセサリーを合わせ、ピッチ上とはまた違うエレガントかつ華や