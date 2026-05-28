【その他の画像・動画等を元記事で観る】 モナキが、5月29日24時35分から放送される、“関西発”の音楽番組『音道楽√（読み：おとどうらくルート）』に出演。おヨネの想い出の地・ひらかたパークを満喫する。 ■リーダー・じんは、ひらかたパークの来場客にモナキのPR 純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースを手掛け、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しら