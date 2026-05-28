【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大泉 洋が、8月12日にリリースする芸能生活30周年記念EP『感謝しかございません』に、幾田りらの書き下ろしによる新曲「なんてことない日々」が収録されることが決定。 あわせてジャズピアニスト・小曽根真が楽曲提供した新曲「Welcome to Arena」が収録されることも発表された。 ■初アリーナツアー『芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-』もスタ