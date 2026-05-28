【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSの「2.0」のMVが、5月26日15時15分頃にYouTubeの再生回数1億回を突破した。 ■パク・チャンウク監督の映画『オールド・ボーイ』をオマージュ MVは、パク・チャンウク監督の代表作である映画『オールド・ボーイ』をウィットに富んだオマージュで表現した、感覚的な演出が特徴。古びた廊下を埋め尽くす荒々しい人物たちと、スーツ姿でエ