日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月28日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万9403枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 19403( 18691) ABNクリアリン証券 18356( 17649) バークレイズ証券 15419( 15139) ゴ