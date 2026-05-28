ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地でのツインズ戦に「2番DH」で先発出場。7回に3試合連続となる20号本塁打を放った。この日はメジャー初盗塁も記録。4打数2安打1打点、1盗塁1四球の活躍でチームの大勝（15ー2）に貢献した。この日はアストロズのヨルダン・アルバレス外野手も19＆20号をマークしたため、ア・リーグの本塁打王争いではトップタイとなった。MLB公式サイ