ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）が、28日からレギュラー放送がスタートする。【写真】超貴重！サイン入りの日ハム時代の大谷翔平ユニフォーム本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で