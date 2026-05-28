現役保育士として活動し、SNSを中心に子どもたちとの日常や子育てや保育に関する役立つ情報を発信している、てぃ先生（39）が28日までに、自身のXを更新。プロ野球・読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動についてつづった。【写真】「違うと思う」阿部慎之助氏の監督辞任めぐりポスト連投した橋下徹氏てぃ先生は「個別事案なので詳細に触れるつもりはありませんが」と前置きした上で「気になってい