5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が28日、東京・＠cosme TOKYO 原宿店 2F POP-UPスペースで開催された「スキンケアブランド『KATAN』アンバサダー就任記者会見』に出席。CM撮影時の裏話を明かした。【写真】さわやかオーラ全開で「滅」ポーズをきめる曽野舜太曽野は、CM撮影時について「現場入ったとき、びっくりしました。本当に美容のCMを撮影しに来たのかと」とコメント。「ボクシング場みたいなところで撮影が