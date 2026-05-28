韓国のダンスボーカルグループ・EXOの日本ツアー『EXO PLANET #6 -EXhOrizonin JAPAN』より、ファイナルである千葉での7月12日のライブの模様をWOWOWで独占生中継する。模様は、全曲ノーカットで8月にリピート放送する予定だ。【写真】「2025 EXO FAN MEETING」も配信決定EXOは、2012年に韓国・中国でデビュー、2015年には日本デビューし、キャッチ−な楽曲とハイレベルなパフォーマンスでグローバルユニットとして世界中のフ