2026年5月28日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、フランスの老舗百貨店ギャラリー・ラファイエットの北京店が閉店したと報じた。記事は、ギャラリー・ラファイエットの北京店が27日に閉店し、中国国内の店舗が上海、深センの2店舗のみとなったことを紹介。コンサルティング会社のベイン・アンド・カンパニーのデータとして、2025年の中国高級品市場規模が前年比3〜5％減少したと伝えた。その上で、経済的な背景と