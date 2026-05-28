レゴジャパンは、大人向けレゴブロックから、漫画「ピーナッツ」コラボレーションのレゴセット「レゴアイデア ピーナッツ：スヌーピーの犬小屋」を、2026年6月1日に全国のレゴストアおよびレゴ公式オンラインストアなどで発売する。完成後のスヌーピーは首と脚が可動同作に登場するビーグル犬「スヌーピー」の魅力をレゴブロックで表現したセット。964ピースで構成され、完成時の高さは約25センチ。星空の下でスヌーピーとウッドス