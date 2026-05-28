5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が28日、東京・＠cosme TOKYO 原宿店 2F POP-UPスペースで開催された「スキンケアブランド『KATAN』アンバサダー就任記者会見』に出席した。【写真】「うれしいで滅！」さわやか白シャツ姿でポーズをきめる曽野舜太曽野は、個人での美容アンバサダー就任は今回が初めてとなる。笑顔で登場した曽野は「ブランドアンバサダーになれて、うれしいで滅！」と、M!LKの楽曲「好きすぎて滅