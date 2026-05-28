4人組歌謡コーラス・グループのモナキが、あす29日放送の読売テレビ音楽番組『音道楽√』（深0：35〜※関西ローカル／放送後TVer配信予定）に出演する。【写真】なんでそこ？ モナキ、ひらパー「摩訶不思議堂」前で集合ショットモナキは純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースを手掛け、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がSNSを中心に大きな話題。今回『音道楽√』に初登場し、メンバー・おヨネの想い出