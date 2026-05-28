俳優・坂井翔（24）と君沢ユウキ（41）が“主演を務める都市の差BLラブストーリー『えっちなお尻じゃダメですか？』が、7月6日深夜1時20分からDMM TVで独占配信されることが28日、発表された。それに合わせ、坂井と君沢のコメントとキービジュアルが公開された。【写真】原作者も太鼓判！坂井翔（日崎藍之助役）&君沢ユウキ（奥海英明役）原作は、鳩屋タマ氏による同名コミック（海王社）。最新7巻でシリーズ累計190万部を