1978年の発売開始から世代を超えて愛され続けるギンビス社の動物型ビスケット「たべっ子どうぶつ」たちが活躍する映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』（2025年）が、6月1日からPrime Videoにて見放題独占配信を開始。また、5月28日からはレンタル、デジタルセルの配信先が拡大される。【写真】モフモフSHOPのキュートなグッズおかしと人間が仲よく暮らすスイーツランドでは、歌って踊るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」が