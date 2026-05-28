2024年に全国の劇場で先行上映された『コードギアス 奪還のロゼ』が、MBS・TBS・CBC・BS-TBS“アニメイズム”枠にて、7月10日より全12話でテレビ放送されることが決定した。あわせて『コードギアス』シリーズ初のファンミーティングイベントが開催されることが発表された。【画像】株主優待券もある（笑）『株式会社コードギアス』ビジュアル『コードギアス』シリーズは、2006年に『コードギアス 反逆のルルーシュ』全25話、20