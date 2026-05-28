診察の予約を患者の都合で直前に取りやめた場合、医療機関がキャンセル料を請求できる仕組みが来月始まりますが、すべての患者にキャンセル料が発生するかのような誤った解釈が広がっていることから、厚労省は、医療機関にむけて周知するための通知の言葉を訂正することがわかりました。厚労省によりますと、患者に「キャンセル料」を請求できるのは、「予約料をとる」という選定療養の報告を厚労省にした医療機関のみであり、こう