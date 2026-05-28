俳優・アーティストの大泉洋が8月12日に発売する芸能生活30周年記念EP『感謝しかございません』に、幾田りらの書き下ろしによる新曲「なんてことない日々」が収録されることが発表された。さらにジャズピアニスト・小曽根真の楽曲提供による新曲「Welcome to Arena」もあわせて発表された。【写真】楽曲「Welcome to Arena」を提供した小曽根真今回の発表によって、昨日、EPに先駆けて先行配信リリースされた、ゆず・北川悠仁