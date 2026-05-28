気象庁が28日午後から、新たな防災気象情報の運用を始めた。これまでの発表方法からの変更点と注意点を担当記者が解説する。山粼夕貴キャスター：これまで警報のレベルや名称をめぐって、分かりにくいという指摘も出ていた防災気象情報ですが、今日（28日）から新しくなります。災害対策チームの粕尾佑介記者に聞きます。今回のポイントは２つです。1つ目、新たな防災気象情報で、これまでと何が変わったんでしょうか。フジ