自民党派閥のいわゆる裏金問題を受けて、2024年に離党した世耕弘成衆議院議員が、自民党に復党願を提出したことがわかりました。■自民・鈴木幹事長と面会、復党願を提出世耕氏は28日午後、自民党の鈴木幹事長と面会し、復党願を提出しました。世耕氏は参議院議員を5期務め、2024年、いわゆる裏金問題で政治資金収支報告書に不記載があったことを受け自民党を離党しました。2024年から衆議院にくら替えし、現在は無所属で活動して