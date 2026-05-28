友人との交流や新たな出会いの場にしてもらおうと、名古屋でバドミントンが楽しめるバーが2026年1月にオープンしました。仲間と至福のひと時を楽しむ客に、仕事終わりにビールを飲むこちらのサラリーマン。飲み終えて行っていたのはバドミントンです。名古屋市中区栄にある「Bar K」はバドミントンコートが併設されているバーです。バーの経営者 竹内裕詞さん：「バドミントンは