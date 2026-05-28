MLBでは日本人選手3人がホームランを記録しました。ドジャースの大谷翔平選手はロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。菅野智之投手から先頭打者ホームランを放つと、6回を投げ、7奪三振、被安打0、1失点の内容で5勝目を手にしました。ホワイトソックスの村上宗隆選手は、12点リードの7回、ソロホームランをレフトスタンドへ放ち、リーグ最速となる20号に到達。チームも15−2でツインズに圧勝となりました。20号は、日本人