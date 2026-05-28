映画『ビリギャル』の原作者であり、学習塾「坪田塾」塾長の坪田信貴氏が、このたび、ラジオ番組に出演。これまでに1300人以上の生徒を指導してきた経験から、“学力と才能の関係”や“成長の本質”について語りました。映画『ビリギャル』の原作者であり、学習塾「坪田塾」塾長の坪田信貴氏（写真右）、番組パーソナリティーのシンガーソングライター・川嶋あいさん（同左）坪田氏はまず、高校までの学習について「必ず答えが