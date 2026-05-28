5月28日、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが執筆した半自伝小説『人生を変えたコント』が映画化され、12月18日に全国公開されることが分かった。主演は、7人組人気アイドルグループ「なにわ男子」の大橋和也が務めることが発表され、大きな話題となっている。「原作の小説は、累計15万部超のベストセラーです。壮絶ないじめを受けている高校生の主人公・イシカワが、お笑いの力で人生を変えていく、という物語。せいやさんがモ