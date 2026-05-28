5月27日、タレントの乙葉が、劇団ひとりがMCを務めるクイズ番組『賞金先渡しクイズ SAVE MONEY』（中京テレビ・日本テレビ系）に出演。久しぶりのテレビ出演に視聴者からは、変わらぬビジュアルに絶賛の声が出ている。同番組は、先に渡された賞金50万円が質問ごとに減っていくサバイバルクイズ。すべて数字で答える形式で、正解と解答の誤差×1万円を返していき、5問の間に所持金がなくなると脱落となる。「番組冒頭に、劇団ひ