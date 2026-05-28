「籍、入れました、わたくしは」「あの〜、あと結婚しました」５月27日の深夜、お笑いコンビ『見取り図』のリリー（41）がラジオ番組『スタンド・バイ・見取り図』（TBSラジオ）で結婚を発表した。１時間番組の後半、リリーは相方の盛山晋太郎（40）と、憧れていたアメリカのヒップ・ホップグループに関するエピソードトークをしていた。その途中、冒頭のようにさらりとコメントしたのである。「おい、ちょっと待ってくれ。おっさ