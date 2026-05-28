本拠地ツインズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地ツインズ戦に「2番・DH」で先発出場。今季20号ソロを放つなど4打数2安打1打点、3得点の活躍で、15-2の勝利に貢献した。この前のイニングで、日本ファンが“報復”を心配する出来事も。ただそれは杞憂に終わった。13-1と大量リードの7回、村上は外より低めの速球を逆らわずに逆方向へ。ミートを心掛けたようなスイングにも見えたが