政府のインテリジェンス機能を強化するため、「国家情報会議」を創設する法案が成立、今後はスパイ防止法の本格論議へと進む。2026年5月28日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は国家情報会議の中身と課題を検証した。各省庁の情報を集約し、統合調整する機能を持つ国家情報会議は、総理を議長とする閣僚級の会議体で、その下に事務局として現在の内閣情報調査室を格上げする形で国家情報局を設置する。そこ