濱家隆一、生田絵梨花 音楽番組「Venue101」が、NHK101スタジオを飛び出し、「Venue101 EXTRA」と題して NHKホールでの公開収録を6月27日に実施する。5月28日、第２弾出演アーティストを発表した。毎週土曜23時、NHK101スタジオから生放送で届けている音楽番組「Venue101」。「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブを届けている。第2弾と