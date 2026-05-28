28日の予想最高気温（岡山・香川） 29日（金）は昼過ぎから高気圧に覆われて、日差しが届き気温が上がりそうです。 予想最高気温は岡山が29℃、高松が30℃などと、28日よりも3℃ほど高くなるところが多いでしょう。 29日、30日（土）から3～4日連続で、最高気温が30℃以上の真夏日になるところが多くなりそうです。熱中症対策をしてお過ごしください。 台風6号の進路は？ 台風6号は強い勢力に発達し、6月2日（